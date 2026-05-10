Barcelona gana clásico y confirma bicampeonato en LaLiga 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- No existía mejor manera de

que haciéndolo frente al

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Con el orgullo de por medio, como es habitual en El Clásico, ely elsalieron a medir fuerzas en elAunque, para el, obtener unao, incluso el, esta ocasión era más importante.No perder contra los Merengues, le permitiría ay sus dirigidos asegurar el título de lade LaLiga. Consiguieron el objetivo y con creces.(2-0) que les permite llegar losy confirmar elde España. Ya no existe forma de que la escuadra madridista los alcance en la máxima.En el estadio del, se vivió una. Desde que comenzó el partido, lase metió por completo al duelo tan pasional.Además, susayudaron a que la motivación fuera máxima. Desde el, ya habían conseguido la ventaja.