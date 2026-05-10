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Barcelona gana clásico y confirma bicampeonato en LaLiga 2026

El Clásico se vivió con intensidad en el estadio blaugrana, donde el equipo local tomó ventaja desde el minuto 18.

Por El Universal

Mayo 10, 2026 04:05 p.m.
A
Barcelona gana clásico y confirma bicampeonato en LaLiga 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- No existía mejor manera de

proclamarse campeón
que haciéndolo frente al acérrimo rival

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.
Con el orgullo de por medio, como es habitual en El Clásico, el Barcelona y el Real Madrid salieron a medir fuerzas en el Spotify Camp Nou.
Aunque, para el conjunto blaugrana, obtener una victoria o, incluso el empate, esta ocasión era más importante.
No perder contra los Merengues, le permitiría a Hans-Dieter Flick y sus dirigidos asegurar el título de la Temporada 2025-26 de LaLiga. Consiguieron el objetivo y con creces.
Victoria (2-0) que les permite llegar los 91 puntos y confirmar el bicampeonato liguero de España. Ya no existe forma de que la escuadra madridista los alcance en la máxima.
En el estadio del Barcelona, se vivió una auténtica fiesta. Desde que comenzó el partido, la afición blaugrana se metió por completo al duelo tan pasional.
Además, sus jugadores ayudaron a que la motivación fuera máxima. Desde el minuto 18, ya habían conseguido la ventaja.

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