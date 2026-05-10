Barcelona gana la liga española tras vencer al Real Madrid

MADRID (AP) — Visto por su entrenador en duelo, el Barcelona ganó su segundo título consecutivo de la liga española y el 29º en total con una cómoda victoria el domingo 2-0 sobre el Real Madrid en el Camp Nou, sumándose a la temporada problemática de su rival.

Los goles de Marcus Rashford a los nueve minutos y de Ferran Torres al 18 le dieron al Barcelona la victoria y una ventaja inalcanzable de 14 puntos sobre su feroz rival, con tres jornadas por disputarse en La Liga.

Hansi Flick lidera a Barcelona tras pérdida familiar

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, estuvo en el banquillo para el clásico del domingo tras la muerte de su padre, que el Barcelona anunció horas antes del inicio del encuentro. Los jugadores de ambos equipos llevaron brazaletes negros y hubo un minuto de silencio antes del saque inicial.

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Un empate también habría sido suficiente para que el club catalán sellara su tercer título de liga en cuatro temporadas.

El Madrid, que sigue siendo el club más exitoso de la liga con 36 trofeos, está terminando una segunda temporada consecutiva sin un título importante. La derrota del domingo en Barcelona coronó una semana vergonzosa para el Madrid , marcada por altercados entre jugadores en el entrenamiento que llevaron al club a multar a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con 500.000 euros (589.000 dólares) cada uno.

Rashford abrió el marcador para los locales con un tiro libre maravillosamente ejecutado, curvando el balón por encima de la barrera y hacia el ángulo superior. Torres amplió la ventaja desde dentro del área tras un toque de Dani Olmo.

Según informes, el padre de Flick murió durante la noche. El entrenador celebró los goles del Barcelona y se mostró emocionado tras el pitido final.

"Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia", dijo Flick. "Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial".

Hubo un breve conato de bronca entre jugadores a los 51 minutos después de que Olmo se enfrentara a un jugador del Madrid. A Olmo le mostraron una tarjeta amarilla.

Al Jude Bellingham del Madrid le anularon un gol por fuera de juego al 63.

El delantero brasileño Raphinha reemplazó a Rashford al 64 para regresar tras una larga ausencia por lesión.

Real Madrid enfrenta sanciones y bajas clave

El Barcelona ha estado jugando los últimos partidos de liga sin su estrella Lamine Yamal, por lesión. Yamal estuvo en el campo levantando el trofeo junto con sus compañeros.

El Madrid no contó con el lesionado Kylian Mbappé, el máximo goleador de la liga con 24 goles. El delantero francés no se recuperó de una dolencia en el isquiotibial izquierdo que lo ha mantenido de baja desde finales de abril.

Mbappé abordó la semana pasada una nueva ola de críticas hacia él en España e insistió en que estaba plenamente comprometido con el club y con recuperarse de su última lesión. Algunos aficionados del Madrid habían expresado preocupación de que el delantero francés se estuviera reservando para el próximo Mundial. Publicó una historia durante el partido del domingo mientras se mostraba en un televisor, junto con palabras de apoyo para el club y un corazón blanco.

El Madrid tampoco contó con Valverde, que se lastimó la cabeza en el altercado con Tchouaméni después de que supuestamente se golpeara accidentalmente contra una mesa. No fue el único altercado en el que participaron jugadores del Madrid durante el entrenamiento la semana pasada. Álvaro Carreras confirmó que estuvo en un incidente "menor" con un compañero. Los medios españoles dijeron que él y el también defensor Antonio Rüdiger se enzarzaron en un forcejeo.

Es probable que la derrota en el clásico del domingo aumente las críticas al entrenador Álvaro Arbeloa, que fue ascendido desde el equipo filial del Madrid cuando Xabi Alonso fue despedido en enero. Posiblemente aumentarán los rumores del posible regreso de José Mourinho al club.

Las cantautoras Olivia Rodrigo y Nathy Peluso estuvieron entre las celebridades en el estadio. Rodrigo, una estadounidense ganadora de múltiples Grammy, tuvo su logotipo apareciendo en la camiseta del equipo como parte de la asociación del club con Spotify.

El Barcelona esta temporada también ganó la Supercopa de España. Ha ganado 11 partidos consecutivos en la liga.