Barcelona gana Liga de Campeones femenina 2024 con goleada 4-0

OSLO, Noruega (AP) — Barcelona volvió a la cima del fútbol europeo al golear el sábado 4-0 a su rival más laureado, el OL Lyonnes, con una exhibición arrolladora en la segunda mitad para ganar la final de la Liga de Campeones femenina.

Barcelona reafirma su dinastía en el fútbol femenino europeo

Campeón europeo cuatro veces en apenas seis temporadas, el Barcelona se ha convertido en una dinastía en el fútbol femenino reemplazando al Lyon, que dominó la década anterior y tiene el récord con ocho títulos.

La delantera del Barcelona Ewa Pajor no había logrado conquistar el tan anhelado título europeo en cinco oportunidades, pero la exestrella del Wolfsburg hizo que su sexto intento valiera la pena con dos goles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pajor abrió el marcador con un disparo raso y potente a los 55 minutos y anotó de cerca al 69, cuando el ataque del Barcelona hacía fila para marcar ante una defensa del Lyon desbordada.

“Es increíble, somos el mejor equipo de Europa, estoy orgullosa de todas, no tengo palabras”, indicó Pajor, de 29 años. “Para mí es un sueño cumplido por fin”.

Salma Paralluelo apretó aún más al Lyon al clavar un zurdazo en ascenso a los 90 minutos y añadir otra definición elegante en el tiempo añadido.

El primer gol llegó con una carrera de 40 metros y una asistencia de Patri Guijarro, a menudo pasada por alto en un mediocampo estelar junto a las ganadoras del Balón de Oro Aitana Bonmatí y Alèxia Putellas.

El Barcelona ha conquistado los cuatro trofeos nacionales e internacionales esta temporada.

Hace un año, al Barcelona se le negó otra barrida de títulos con la sorpresiva derrota 1-0 ante el Arsenal en la final.

Ahora fue una victoria de un exasistente sobre quien fuera su jefe.

El entrenador del Barcelona, Pere Romeu, fue asistente de Jonatan Giráldez —ahora en el Lyon— cuando el gigante catalán ganó Ligas de Campeones consecutivas en 2023 y 24.

Lyon mostró buen inicio pero no pudo sostener el ritmo

Fue un final cruel para el Lyon, que también buscaba un cuádruple de trofeos esta temporada y causó una gran impresión al inicio. El Lyon ahogó la intención del Barcelona de controlar el juego con pases precisos y, como es habitual, fue muy fuerte a balón parado.

La portera del Barcelona, Cata Coll, realizó una buena atajada en la primera mitad ante un cabezazo de Wendie Renard y en un tiro libre de la lateral izquierda Selma Bacha que se curvó hacia el ángulo superior.

“Fue una victoria del equipo", dijo el entrenador del Barcelona, Romeu.

Casi inevitablemente en el fútbol moderno, una intervención del VAR cambió el curso del partido —aunque el Barcelona la necesitó para detectar un fuera de juego que los árbitros no habían señalado.

El triste desenlace de Heaps

Cuando el cabezazo de Renard a los 14 minutos fue rechazado por Coll, la mediocampista del Lyon Lindsey Heaps empujó el balón suelto a la red desde tres yardas. La capitana de Estados Unidos se había adelantado a Renard cuando se produjo el remate de cabeza, pero el fuera de juego solo se confirmó un minuto después, mientras el Barcelona esperaba para sacar del medio.

Heaps fue consolada por las figuras del Barcelona tras disputar uno de sus últimos partidos con el Lyon. La jugadora anunció que regresará a Estados Unidos para jugar con el Denver Summit, un equipo de expansión en la NWSL.

El partido de dos mitades de Pajor

La estrella polaca cambió su propio guion tras soportar una primera mitad desordenada. Pajor remató dos veces desviado cuando tenía espacio claro para disparar.

La primera vez fue a los 18 minutos con un globo desde los 22 metros hacia una portería desguarnecida tras una falta de comunicación entre Renard y la portera Christiane Endler, que había salido. El balón botó en la red lateral por el lado equivocado del poste.