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Barcelona vuelve a ganar en Europa

Raphinha brilla con un doblete y acaba con el invicto del Aston Villa

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Barcelona vuelve a ganar en Europa
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      México.- Apareció en el momento que más se le necesitaba, porque eso es lo que hace un capitán.

      Cuando su futbolista más talentoso no se encuentra en su mejor día, el Barcelona no sufre porque tiene otra carta fuerte en su baraja de estrellas.

      Con un doblete de Raphinha (53´ y 65´), el conjunto blaugrana derrotó (3-0) al Aston Villa en el Spotify Camp Nou. Triunfo que regresa motivación en Champions League, luego del baile que les pegó el Paris Saint-Germain.

      En una lluviosa noche en la Ciudad Condal, Hans-Dieter Flick y sus dirigidos sufrieron durante la mayor parte del partido, pero encontraron la manera de salir avante para quedarse con los tres puntos. A pesar de que los culés se fueron al frente en el marcador con gol tempranero de Lamine Yamal (8´), tuvieron una complicada primera parte.

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      Estuvieron más cerca de recibir una anotación que de ampliar la ventaja. Los Villanos no se dieron por vencidos y tuvieron sus oportunidades de empatar. Sin embargo, no fueron certeros frente a la portería local y Joan Garcia sacó lo que tenía que sacar. En la parte complementaria, todo cambió.

      La lluvia nunca cesó y complicó al Barcelona, acostumbrado a tener una gran circulación de balón.

      La posesión fue suya, pero no podía llegar al último tercio con claridad. Además, Lamine no salió en su mejor noche y, a pesar de su gol, vivió un complicado partido.

      Cuando generó peligro, Zion Suzuki evitó la caída de su marco... hasta que pudo.

      En menos de 15 minutos, Raphinha marcó diferencia y cambió el rumbo del partido. El brasileño sigue encendido y, sin importar que no se encuentra en su posición natural, no deja de anotar.

      El Barcelona obtuvo tres puntos más que valiosos para seguir compitiendo por la parte alta de la clasificación de Champions y para llegar con mayor confianza al duelo clave del próximo domingo en LaLiga ante el Atlético de Madrid.

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