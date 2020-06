Barra Feminista, un proyecto en pausa

"El futbol une" podrá ser una frase sumamente utilizada por los aficionados al deporte de las patadas, y tiene una realidad que la respalda. Por poner un ejemplo: La Barra Feminista.

El pasado 14 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario se vivió un hecho histórico en la Liga MX Femenil; Pumas jugó por primera vez como local en Ciudad Universitaria y en las tribunas apareció un grupo nunca antes visto. Eran cerca de 25 mujeres, algunas con playeras de futbol, otras con prendas moradas y la mayoría con pañuelos verdes.

Una semana antes las calles de la Ciudad de México se pintaron con los mismos colores en la marcha del 8 de marzo, verlas en una tribuna era extraño, pero aseguran, "llegaron para quedarse". De intercambiar estampas de álbumes del mundial femenil a "luchar" en las tribunas, así fue cómo surgió la Barra Feminista.

Claudia Pedraza, especialista en temas de género y comunicación y también integrante de la Barra, habló en entrevista para EL UNIVERSAL DEPORTES sobre el proyecto, mismo que se encuentra en "pausa" debido a la pandemia de Coronavirus.

"Nuestro proyecto tiene la intención de apoyar al futbol femenil. Es el principal objetivo de la Barra, pero también queremos hacer visibles las desigualdades entre el futbol femenil y el varonil, hacer de la tribuna un espacio de lucha, crear y defender un espacio de gozo para las mujeres, que se sientan seguras y no ser cuestionadas", aseveró.

El futbol une y al parecer, se ha convertido en refuerzo de la sororidad. Si bien cada integrante tiene su afición por cierto equipo, la Barra Feminista asistirá a la mayoría de encuentros posibles sin importar el duelo que sea. Todo sea por impulsar la Liga Femenil.

"Nos dedicamos a diferentes cosas y la agrupación surge en un grupo donde nos poníamos de acuerdo para intercambiar estampas del álbumes de mundiales femeniles, de ahí se fueron organizando otras actividades", señaló.

"Apropiarse de las tribunas. Cuando logremos que las personas te dejen de ver como un ente raro en un espacio que no les perteneces el día que podamos estar plenas y seguras de su afición al futbol, creo que diremos que hemos cumplido... sin sentirse ajenas, inseguras, por ser mujeres", sentenció.

Sin bien su afición por el futbol inició gracias al varonil, su prioridad se ha convertido la Liga MX Femenil.

"Vamos al estadio porque nos gusta el futbol. No porque nos guste un jugador, una jugadora, porque le guste a nuestros novios. Vamos porque nos gusta. Tenemos en mente muchas actividades, pero por la pandemia se han detenido".

"Agradecemos si hay chavos que quieren apoyar, pero ese espacio será únicamente para nosotros. No aceptaremos que se unan a nosotros. Hay mucho espacio en el estadio".

"Es muy difícil generar ingresos cuando la inversión está sesgada. No hay crecimiento por falta de estrategias, falta mayor impulso. Donde sí hemos visto crecimiento en la afición, que cada vez está más pendiente de la Liga y en el nivel de las jugadoras; antes veías goleada de 8 o 10 goles, ahora los marcadores son más cerrados", señaló.