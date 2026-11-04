logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bayern Múnich somete al Atlético de Madrid

Por Agencias

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Bayern Múnich somete al Atlético de Madrid
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Atlético de Madrid complicó su futuro en la Champions League tras caer 0-2 ante el Bayern Múnich en el Metropolitano.

      El planteamiento ultradefensivo de Diego Simeone, diseñado para resistir el monólogo de posesión bávaro y contragolpear con Julián Álvarez y Sorloth, se desmoronó en la segunda mitad debido a errores propios. La férrea resistencia colchonera solo duró hasta el minuto 54, cuando la falta de contundencia en el área dictó la sentencia del encuentro.

      Un fatídico malentendido entre Robin Le Normand y Marc Pubill permitió que el astuto Lennart Karl robara un balón muerto para batir a Jan Oblak.

      Obligado a reaccionar, Simeone movió el banquillo dando entrada a Lookman, Koke y Lee Kang-in en busca de mayor agresividad ofensiva. Sin embargo, la timidez inicial pasó factura y el Bayern cerró el partido a quince minutos del final gracias a un gol de Konrad Laimer, dejando al Atlético con una alarmante cosecha de cuatro puntos de doce posibles y sin margen de error para sus próximos duelos ante el Viking, Bodo/Glimt, Fenerbahçe y PSV.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Argentina presenta lista sin Messi para amistosos de noviembre
      Argentina presenta lista sin Messi para amistosos de noviembre

      Argentina presenta lista sin Messi para amistosos de noviembre

      SLP

      PULSO

      El técnico Scaloni incluye a jugadores que vuelven tras el Mundial y suspensiones.

      Policía española abre investigación por muerte de Jesús de Miguel
      Policía española abre investigación por muerte de Jesús de Miguel

      Policía española abre investigación por muerte de Jesús de Miguel

      SLP

      AP

      El club Tenerife y otros equipos expresaron condolencias y aplazaron partidos en memoria del jugador.

      Giro de Italia 2024 inicia en Trieste con etapas en Eslovenia
      Giro de Italia 2024 inicia en Trieste con etapas en Eslovenia

      Giro de Italia 2024 inicia en Trieste con etapas en Eslovenia

      SLP

      AP

      La última semana del Giro 2024 tendrá ascensos al Mortirolo, Gavia y Monte Zoncolan, claves para la clasificación.

      Los cinco equipos que ya están eliminados del Apertura 2026
      Los cinco equipos que ya están eliminados del Apertura 2026

      Los cinco equipos que ya están eliminados del Apertura 2026

      SLP

      El Universal

      América, Chivas y Cruz Azul lideran la clasificación y están en los Cuartos de Final.