Bayern Múnich somete al Atlético de Madrid
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El Atlético de Madrid complicó su futuro en la Champions League tras caer 0-2 ante el Bayern Múnich en el Metropolitano.
El planteamiento ultradefensivo de Diego Simeone, diseñado para resistir el monólogo de posesión bávaro y contragolpear con Julián Álvarez y Sorloth, se desmoronó en la segunda mitad debido a errores propios. La férrea resistencia colchonera solo duró hasta el minuto 54, cuando la falta de contundencia en el área dictó la sentencia del encuentro.
Un fatídico malentendido entre Robin Le Normand y Marc Pubill permitió que el astuto Lennart Karl robara un balón muerto para batir a Jan Oblak.
Obligado a reaccionar, Simeone movió el banquillo dando entrada a Lookman, Koke y Lee Kang-in en busca de mayor agresividad ofensiva. Sin embargo, la timidez inicial pasó factura y el Bayern cerró el partido a quince minutos del final gracias a un gol de Konrad Laimer, dejando al Atlético con una alarmante cosecha de cuatro puntos de doce posibles y sin margen de error para sus próximos duelos ante el Viking, Bodo/Glimt, Fenerbahçe y PSV.
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