Beatriz Briones, feliz por conseguir la 4ta. presea en Lima

Lima.- "Estoy muy feliz por las cuatro medallas: es un resultado histórico para México", fueron las palabras de Beatriz Briones tras obtener la medalla de bronce, la cuarta en su cuenta personal, en canotaje de velocidad, modalidad K1 200m.

"Estoy agradecida con todos los que me apoyaron, ellos son parte de estos logros, de las cuatro medallas conseguidas", dijo Briones.

Para Briones, el haber ganado una medalla de oro histórica para México al ganar en la modalidad K1 500m, fue todo un acontecimiento

"Nunca habíamos ganado una medalla de oro en canotaje femenil en México, esto es algo inenarrable", dijo la canoísta.

Briones aseguró que el entrenamiento que realizó para estas competencias, le ayudó mucho a afrontar los cuatro días de competencia que tuvo.

"Me siento bien. Muchas personas me dijeron que competir cuatro veces sería duro. Pero, en realidad, el entrenamiento que tuvimos me ayudó a competir de una manera inteligente; así pude dar un 100 por ciento en todas las carreras", finalizó.