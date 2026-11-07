Ben Shelton avanza a su primera semifinal
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PARÍS.- Ben Shelton ganó un duelo entre estadounidenses ante Tommy Paul el viernes para alcanzar por primera vez las semifinales del Masters de París.
Shelton se impuso 6-4, 4-6, 6-3 en la Plenitude Arena tras convertir dos de cuatro puntos de quiebre. Fue su tercer triunfo en cinco enfrentamientos entre ambos.
Tercer cabeza de serie del torneo bajo techo, Shelton despachó 19 aces y acabó con las esperanzas de Paul de clasificarse para las Finales ATP, programadas en Turín del 15 al 22 de noviembre. Como resultado, el también estadounidense Frances Tiafoe certificó su boleto y debutará en el torneo que cierra la temporada.
"Frances ha tenido un año extraordinario. Es uno de mis mejores amigos, y verlo llegar a Turín por primera vez es increíble", señaló Shelton. "Estoy súper feliz por él y, obviamente, hemos tenido a muchos estadounidenses compitiendo por ese lugar. Ha sido un gran año para todos nosotros, y es genial que estemos todos en la pelea".
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Fue la victoria 44 de Shelton en el circuito esta temporada, lo que mejora su mejor registro personal de triunfos tras sus 42 victorias en la temporada 2024.
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