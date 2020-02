Bolivia derrota a Perú pero queda eliminado de la final del Preolímpico

La selección boliviana derrotó este viernes a la de Perú por 2-1 con lo que ambas selecciones quedaron eliminadas de la posibilidad de avanzar a la fase final del Preolímpico de Colombia.



La Verde estaba obligada a ganar al menos por dos goles de diferencia y estuvo cerca de lograrlo. Ahora Uruguay debe esperar que Paraguay no derrote a Brasil en el choque de fondo para seguir en carrera.



Brasil suma nueve puntos en tres partidos; Bolivia llegó a seis lo mismo que Uruguay pero la Celeste con mejor gol diferencia (-1 contra el -2 de la Verde). Paraguay y Perú tienen tres puntos pero la Albirroja tiene con un cotejo menos.



En el juego entre Bolivia y Perú los goles bolivianos fueron de Moisés Villarroel, quien luego de varios remates y en medio de las dudas de la defensa peruana anotó a los 68 minutos.



Apenas pasaron seis minutos y los bolivianos aumentaron el marcador con un penalti de Fernando Saldías, resultado que los deja con seis puntos, los mismos que Uruguay.



Para Bolivia todo cambió en los últimos segundos porque José Luján capitalizó un tiro de esquina y de cabeza puso el 2-1, que a ellos no les servía de nada pero que le daba vida a Uruguay, que estaba en la tribuna.



El nudo gordiano lo desataban Brasil, ya clasificado, que enfrentará a Paraguay.



El cuadrangular final arrancará el lunes próximo en Bucaramanga con el juego entre Colombia y Brasil, mientras que Argentina espera rival.



Los primeros 20 minutos del juego entre Bolivia y Perú fueron parejos con excursiones que buscaron abrir el marcador pero que ninguno pudo concretar pese a que cada bando logró hilar jugadas con peligro de gol.



La más clara para los peruanos estuvo en las piernas de Fernando Pacheco, quien desde el borde del área remató pero su envío salió ligeramente por encima del horizontal custodiado por el arquero boliviano Rubén Cordano.



Por los del altiplano el que estuvo a punto de romper la paridad fue Roberto Fernández, quien remató suave a las manos de Renato Solís, quien en otras dos oportunidades lució seguro como toda su defensa.



A Bolivia se le heló la sangre en el cierre del primer tiempo porque en menos de dos minutos se salvó del gol. Primero con remate de Pacheco y luego Kevin Sandoval, solo frente al arquero Cordano, no supo concluir la más clara ocasión de gol.



La nota curiosa del juego la puso un perro que no se sabe de dónde salió pero ingresó al campo por lo que el juego estuvo suspendido hasta que fue retirado en medio de la silbatina y la risa del público.



Al igual que en el primer tiempo, Perú hizo más méritos que Bolivia para llevarse la victoria pero no estuvo fino a la hora de finiquitar las oportunidades de gol fabricadas por Sandoval, Pacheco y Olivares.



Sin embargo, los del altiplano, dirigidos desde el banco por el venezolano César Farías, anotaron con Villarroel y Saldías, triunfo que los deja vivos en el torneo a la espera del resultado entre Brasil y Paraguay.



- Ficha técnica:



2. Bolivia: Rubén Cordano; Jairo Quinteros, José Carrasco, Sebastián Reyes, Roberto Fernández, John García (m.61, Fernando Saldías), Franz González, Antonio Bustamante, Layonel Figueroa (m.56, Moisés Villarroel), Rodrigo Cabrera, Víctor Abrego.



Seleccionador: César Farías.



1. Perú: Renato Solís; Eduardo Rabanal, Gianfranco Chávez, José Luján, Marcos López, Jorge Murrugarra (m.62, Aldair Fuentes) , Jesús Pretell, Jairo Concha, Fernando Pacheco (mJosé Rivera), Christopher Olivares (m.64, Sebastián González), Kevin Sandoval.



Seleccionador: Norberto Solano.



Goles: 1-0, m.69: Moisés Villarroel. 2-0, m.75: Fernando Saldías. 2-1, m.90: José Luján.



Árbitro: Nicolás Gallo, de Colombia. Amonestó a Marcos López, Aldair Fuentes, Moisés Villarroel.



Incidencias: partido de la quinta jornada del Grupo B del Preolímpico de Colombia jugado el estadio Centenario, de Armenia.