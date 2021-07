Brasil nos quería, acá nos tiene: Alexis Vega

Aunque se enfrentarán al combinado con más prosapia en la historia del futbol mundial y actual campeón olímpico, los jugadores de la Selección Nacional no se intimidan por medirse a Brasil en las semifinales de Tokio 2020. Es más, recuerdan que algunos exjugadores del "Scratch du Oro" aseguraron que deseaban enfrentar a México.

De hecho, el defensa Daniel Alves fue quien lo aseguró con mayor ahínco.

"Sabemos que todos los mexicanos están apoyándonos, están ilusionados como nosotros, sabemos lo que podemos hacer", afirma el atacante Alexis Vega. "Nos vamos a matar en la cancha y nos queda una semana".

Queda Brasil, que es un rival muy complicado, pero ellos lo pidieron, jugar contra nosotros, aquí estamos y vamos a salir con todo, porque esta es la semana más importante".

El jugador del Guadalajara solicita no olvidar que Corea del Sur fue un rival muy complicado, lo que debe resaltar aún más el triunfo mexicano.

"Nos enfrentamos a un rival muy complicado, pero me siento contento, feliz de poder aportar al equipo", subraya. "Pongo mis mejores cualidades a disposición del equipo. Me quedo

tranquilo con el desempeño y el resultado. Dejamos el alma en la cancha".