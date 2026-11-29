¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- No todo es "miel sobre hojuelas" para los San Francisco 49ers. Pese a que, en estos momentos, el equipo de la bahía se encuentra en vías de sellar su boleto a la postemporada, gracias a sus nueve victorias en la campaña, el partido del próximo domingo ante su rival de división, los Seattle Seahawks lo tendrán que afrontar sin su mariscal de campo titular, Brock Purdy.

En conferencia de prensa, Kyle Shanahan, entrenador en jefe del equipo, confirmó que Purdy sufre un esguince en el tobillo, por lo que no podrá jugar el partido de la semana 12 en casa.

Pese a ello, Shanahan fue contundente al asegurar que el mariscal de campo no requerirá de una cirugía.

Entra al quite. El quarterback que sustituirá a Purdy en el campo el próximo domingo será Mac Jones, quien la temporada pasada estuvo al frente del equipo en un total de 11 partidos, registrando un récord de cinco triunfos y tres derrotas cuando abrió la ofensiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Cuando tienes un quarterback suplente que, podría ser uno de los mejores titulares de esta liga, es un alivio. Me alegro de que no hiciéramos un traspaso.", sentenció Shanahan previo a enfrentar a Seattle por segunda ocasión en la temporada. El partido del próximo domingo será el primero que juegue Mac Jones en la presente temporada.