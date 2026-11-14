Broncos desisten canje por Henley

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ENGLEWOOD.- Los Broncos de Denver cancelaron el canje acordado con los Chargers de Los Ángeles para adquirir al linebacker interior Daiyan Henley, una decisión que desató controversia y abrió el debate sobre una posible modificación a las reglas de la NFL respecto a los traspasos de jugadores lesionados.

Según una fuente cercana a la situación que habló bajo anonimato con The Associated Press, Denver se sorprendió al detectar un hallazgo médico en el examen físico de Henley que Los Ángeles no había revelado previamente. Tras consultar con médicos internos y externos, los Broncos notificaron a la liga y a los Chargers su intención de renegociar los términos de la compensación —una práctica habitual en estos casos—, pero al no alcanzar un acuerdo, dieron marcha atrás.

Por el contrario, el gerente general de los Chargers, Joe Hortiz, aseguró que Denver conocía perfectamente la lesión de Henley cuando aceptó entregar selecciones de cuarta ronda del draft de 2027 y quinta de 2028, un día antes de la fecha límite de traspasos. Hortiz acusó a los Broncos de aprovechar la falla en el examen físico como pretexto para rebajar el acuerdo original sin que Los Ángeles tuviera recurso alguno. En la misma línea, el entrenador Jim Harbaugh criticó que Denver explotara un vacío reglamentario que sienta un mal precedente, por lo que Hortiz adelantó que buscará cerrar esta laguna legal en las reuniones de la liga en marzo.

Aunque los Chargers no detallaron la dolencia actual de Henley, el jugador de cuarto año —quien suma 51 tacleadas y una intercepción en ocho encuentros esta campaña— figuró con un problema de rodilla en la Semana 6.

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