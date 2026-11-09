Brujas cae de visita

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Brujas de Villa de Arriaga no logró sumar en su visita al Instituto Oviedo y cayó por marcador de 1-0 frente a Gorilas del Bajío, en encuentro correspondiente a la jornada 10 de la competencia. Los pupilos de Alfredo González Tahuilán afrontaron un compromiso complicado ante un rival que ocupaba la segunda posición de la clasificación, mientras que los potosinos llegaban ubicados en el tercer puesto, por lo que se esperaba un duelo cerrado y de alta exigencia.

Durante la primera mitad, ambas escuadras mostraron sus propuestas futbolísticas y protagonizaron un partido de constante ida y vuelta, con aproximaciones por los costados y disputa por el control del balón. Brujas encontró algunas de sus mejores oportunidades mediante Santiago Guzmán y Santiago Flores, conocidos como los "Santis", quienes generaron peligro en el área rival, aunque sin conseguir reflejarlo en el marcador. Al término de los primeros 45 minutos, el empate sin goles se mantenía.

Para el complemento, Gorilas del Bajío mostró mayor iniciativa ofensiva y comenzó a aprovechar su condición de local para presionar a los potosinos. La insistencia tuvo recompensa al minuto 66, cuando José Sánchez sorprendió con un potente disparo a ras de césped que terminó en el fondo de las redes para establecer el 1-0, anotación que marcaría la diferencia en el encuentro. Con la desventaja, Brujas buscó reaccionar y generó distintos intentos para conseguir el tanto de la igualada, pero se encontró con una defensa local bien organizada, que logró contener los avances del conjunto de Villa de Arriaga. Pese a la insistencia de los visitantes durante la recta final, el marcador ya no sufrió modificaciones y Gorilas aseguró los tres puntos.

Con este resultado, Brujas se mantiene con 16 unidades, mientras que Gorilas del Bajío llegó a 26 puntos y consolidó su posición entre los primeros lugares del Grupo 12. El conjunto potosino tendrá que pasar página y preparar su siguiente compromiso, programado para el próximo 14 de noviembre, cuando regrese a la actividad para enfrentar a Santa Ana del Conde.

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