Brujas Sub-16 iguala a Mägos

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El representativo de Brujas Villa de Arriaga Sub-16 disputó su compromiso correspondiente a la Jornada 8, en un encuentro que originalmente estaba programado en calidad de visitante, pero que finalmente se trasladó a Villa de Arriaga debido a un cambio de última hora por parte del conjunto del Bajío. Ambas escuadras llegaron con la necesidad de sumar unidades y protagonizaron un partido intenso, disputado y con constantes roces en busca del dominio del balón.

Durante la primera mitad, Brujas logró abrir el marcador al minuto 32 mediante una pena máxima que hizo efectiva Yael Hernández, quien con el dorsal 21 ejecutó un disparo raso hacia el costado izquierdo del guardameta. Mägos tuvo dificultades para generar peligro y fue hasta el minuto 41 cuando encontró su primera oportunidad importante, luego de una desatención defensiva que estuvo cerca de costarle a los arriagenses.

El segundo tiempo comenzó con emociones inmediatas, pues apenas al primer minuto Kevin Cervantes aprovechó un error entre el defensa central y el portero de Brujas para conseguir el empate 1-1. Sin embargo, la respuesta local llegó dos minutos después con un auténtico golazo de Cristopher Ponce, quien con el dorsal 807 sacó un potente zurdazo desde fuera del área para colocar el balón en el ángulo. Al 54´, Brujas tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja mediante otro penal, pero Leonel Rangel mandó su disparo desviado. Finalmente, al minuto 74, Cristofher Padilla consiguió el 2-2 definitivo para Mägos.

Tras mantenerse la igualdad durante el tiempo reglamentario, el encuentro se definió mediante una tanda de penales, en la que el conjunto visitante mostró mayor contundencia y se impuso por marcador de 4-1. Con este resultado, los dirigidos por Jorge Portillo llegaron a 10 unidades y ahora se prepararán para su siguiente compromiso, cuando reciban a la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Unidad Deportiva 7 de Mayo.

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