Brujas Villa de Arriaga vence a Leyendas FC

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Las acciones de la Liga TDP continúan y este sábado 31 de octubre se disputó el encuentro correspondiente a la jornada 9, donde Brujas Villa de Arriaga recibió a Leyendas FC de Guanajuato. El conjunto potosino hizo valer su condición de local y consiguió una importante victoria por marcador de 2-0, resultado que le permite mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Grupo 12.

Desde los primeros minutos, el partido presentó intensidad y llegadas de peligro. Apenas al minuto 3, Santiago Flores estuvo cerca de abrir el marcador con una oportunidad que pasó a centímetros de convertirse en gol. Sin embargo, fue hasta el minuto 20 cuando llegó el 1-0, por conducto de Santiago Guzmán, quien remató con el marco abierto después de una excelente asistencia de su compañero y tocayo, Santi Flores.

En la recta final del primer tiempo, Flores volvió a generar peligro y, después de una buena jugada colectiva, estuvo muy cerca de ampliar la ventaja para los dirigidos por González Tahuilán. Para el complemento, Brujas mantuvo su propuesta ofensiva y encontró el segundo tanto al minuto 50, cuando el capitán Sergio Estrada conectó un sólido remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina.

Con la ventaja de dos goles, el conjunto de Villa de Arriaga manejó las acciones durante el resto del encuentro, mientras que Leyendas FC intentó reaccionar y acortar distancias, pero no logró encontrar espacios ni generar el peligro necesario sobre el césped sintético de la cancha 7 de Mayo. Ambos entrenadores realizaron movimientos en sus respectivos planteles: por Brujas ingresaron Alan Coronel, Mateo Centeno, Aarón López, Mariano Martínez y Sebastián; por Leyendas FC lo hicieron Iván Ambriz, Luis Correa, Amaury Nares, Farid Salmian y Martín Macías.

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Con este resultado, Brujas Villa de Arriaga llegó a 16 unidades, colocándose en la parte alta de la clasificación del sector 12 y fortaleciendo sus aspiraciones dentro de la Liga TDP. Ahora, el conjunto potosino comenzará a preparar su siguiente compromiso, en el que visitará a Gorilas en un encuentro que promete grandes emociones. El cuerpo arbitral estuvo encabezado por Alfredo Chávez, acompañado por Alejandro Grimaldo como asistente uno y Tabatha Grimaldo como asistente dos.