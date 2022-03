Bryan Angulo deja al Cruz Azul y se va al Santos de Brasil

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- Bryan Angulo abandona al Cruz Azul para poner rumbo al Santos de Brasil, el que será su próximo equipo con efecto inmediato.

El ecuatoriano rescindió su contrato con La Máquina, a falta de tres meses para que se venciera el mismo, por lo que llegó a un acuerdo con la directiva Celeste de ponerle fin desde ahora.

La relación entre el delantero y el seno azul ya no era la ideal, ya que desde que la afición lo abucheo en el estadio Azteca, Juan Reynoso, técnico Celeste, lo apartó del once titular y le dio muy pocos minutos.

Este jueves, Cruz Azul hizo oficial la salida del delantero, y aunque no detalló su próximo destino, los reportes informan que su destino es rumbo al Santos de Brasil.

Ahora, la responsabilidad de la delantera Celeste quedará en manos de Santiago Giménez y el chileno Iván Morales.