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Bucs blanquean a los Falcons

Pese a que Mayfield no completó un solo pase bajo la lluvia

Por AP

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Bucs blanquean a los Falcons
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      TAMPA.- Baker Mayfield no completó ningún pase, pero los Buccaneers de Tampa Bay vencieron el domingo por 16-0 a los Falcons de Atlanta, impulsados por las carreras de Bucky Irving y Kenny Gainwell en un campo mojado y resbaladizo.

      Los Buccaneers (3-5) establecieron un récord de franquicia de yardas por tierra en un partido con 324 y se convirtieron en el primer equipo en terminar con cero pases completos desde Buffalo el 29 de septiembre de 1974. Los Bills vencieron a los Jets 16-12 en aquel encuentro, la única otra ocasión que un equipo no completó un pase en la era del Super Bowl.

      Irving corrió para 170 yardas y un touchdown en 27 acarreos, Gainwell sumó 140 en 25 acarreos y Chase McLaughlin pateó tres goles de campo para mantenerse perfecto esta temporada con 19 de 19.

      Mayfield terminó de 0 de 3 mientras jugaba bajo una lluvia intensa durante la mayor parte de la tarde, en su segundo partido desde que regresó tras perderse tres semanas por una fractura en el pulgar.

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      Michael Penix Jr. completó 8 de 24 para 125 yardas con cuatro intercepciones por Atlanta (3-5). Bijan Robinson fue limitado a 76 yardas en 19 acarreos.

      La anterior marca de Tampa Bay por tierra era de 283 yardas —incluidas 235 de Doug Martin— en una victoria 45-17 en Filadelfia el 22 de noviembre de 2015.

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