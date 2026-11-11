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Buffalos avanza a la gran final

Se impone a los Jaguares de Jalisco y disputará por título ante los Dragones de Irapuato

Por Romario Ventura

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Buffalos avanza a la gran final
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      Buffalos San Luis consiguió su boleto a la gran final luego de imponerse por marcador de 23-6 a Jaguares de Jalisco, en una semifinal que exigió al máximo al conjunto potosino. El encuentro estuvo marcado por la intensidad defensiva, la disputa de cada yarda y la capacidad de respuesta de los locales, que tuvieron que trabajar hasta el último cuarto para asegurar la victoria.

      A diferencia de su enfrentamiento anterior, Jaguares presentó mayor resistencia y complicó el funcionamiento ofensivo de Buffalos durante buena parte del compromiso. Los potosinos tomaron ventaja de 7-0 en el primer cuarto, pero un balón suelto recuperado por los visitantes y devuelto hasta las diagonales les permitió acercarse 7-6, en lo que terminaría siendo su única anotación del encuentro.

      El desafío también puso a prueba la capacidad estratégica del head coach Carlos Hernández Acosta y su cuerpo de entrenadores, quienes realizaron los ajustes necesarios para contener a un rival que mantuvo la presión y obligó a Buffalos a trabajar cada avance. La defensiva local tuvo un papel determinante al impedir que Jaguares volviera a sumar puntos y conservar la ventaja durante los momentos más complicados.

      Fue hasta el último cuarto cuando el conjunto potosino encontró la contundencia necesaria para ampliar la diferencia con dos anotaciones que sentenciaron el 23-6 definitivo. El resultado confirmó la capacidad de Buffalos para responder en escenarios de máxima exigencia y superar una semifinal mucho más complicada de lo que refleja el marcador.

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      Ahora, Buffalos San Luis se prepara para disputar el campeonato frente a Dragones de Irapuato, equipo que consiguió su clasificación tras vencer a Tigres de Tepic en la otra semifinal. La gran final está programada para el domingo 15 de noviembre a las 12:00 horas, donde los potosinos buscarán cerrar su temporada con el título bajo la dirección de Carlos Hernández Acosta.

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