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En una jornada dedicada a la promoción y fortalecimiento del futbol americano en San Luis Potosí, el Colegio de Futbol Americano Buffalos llevó a cabo la inauguración de sus campos deportivos, con la presencia de diferentes equipos locales de futbol americano y flag football, que se dieron cita para formar parte de esta celebración.

Como protagonistas del evento, Buffalos contó con la participación de todas sus categorías infantiles, así como de sus equipos campeones de Juvenil y College, quienes tuvieron la oportunidad de estrenar las instalaciones en un ambiente de convivencia deportiva y entusiasmo entre jugadores, entrenadores y familias. Como parte de las actividades, se realizaron encuentros de preparación (scrimmages). La categoría Ponys-Bantam de Buffalos se enfrentó a Jaguares de San Luis Potosí, mientras que los equipos de Juvenil y College también sostuvieron un enfrentamiento entre sí, permitiendo a los jugadores mostrar sus habilidades y continuar con su preparación deportiva.

La inauguración representó un paso importante para Buffalos y el desarrollo del futbol americano potosino, al reunir a distintas organizaciones y categorías en torno a una misma disciplina. Con este tipo de actividades se busca fortalecer la convivencia entre equipos, impulsar las nuevas generaciones y seguir promoviendo el crecimiento del futbol americano y flag football en San Luis Potosí.