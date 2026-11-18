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La organización Buffalos San Luis se proclamó campeona de la categoría Juvenil, Grupo 4.2 de la Liga FADEMAC, luego de imponerse por contundente marcador de 26-0 a Dragones de Irapuato, en la final disputada en el Campo Buffalos del Parque Tangamanga I. El conjunto potosino mostró capacidad de reacción y dominio en ambos lados del balón para quedarse con el título ante su afición.

El inicio del encuentro presentó dificultades para los anfitriones, ya que Dragones tomó la iniciativa durante el primer cuarto y consiguió avanzar hasta la zona roja. Sin embargo, la defensiva de Buffalos respondió en momentos clave con dos detenciones que impidieron a los visitantes concretar sus oportunidades y abrir el marcador.

La respuesta potosina llegó a partir de esas acciones defensivas, que permitieron a la ofensiva establecer su ritmo, avanzar yardas y encontrar espacios. El equipo dirigido por el head coach Carlos Hernández Acosta aprovechó su reacción para tomar ventaja de 12-0 antes de llegar al descanso.

En la segunda mitad, Buffalos mantuvo el control de las acciones y amplió la diferencia con dos anotaciones de touchdown y una conversión de dos puntos. Mientras tanto, su defensiva sostuvo la blanqueada hasta el final, sellando el triunfo de 26-0 y asegurando el campeonato del Grupo 4.2.

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La conquista tuvo un significado especial para la organización, luego de disputar dos finales anteriores sin alcanzar el objetivo. Familiares, exjugadores y seguidores acompañaron al equipo durante la celebración en las tribunas, mientras Buffalos reconoció el respaldo de los padres de familia y su porra. Con este campeonato, la organización cierra su actividad de 2026 en la categoría Juvenil y contempla regresar a los entrenamientos en enero para continuar con la formación de nuevos talentos.