Buffalos SL disputará título ante Dragones

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El futbol americano potosino tendrá una cita histórica este domingo 15 de noviembre, cuando Buffalos San Luis reciba a Dragones de Irapuato, actuales subcampeones, en la final del Grupo 4.2 de la categoría Juvenil Única Otoño 2026 de FADEMAC Occidente. El encuentro por el campeonato está programado para las 12:00 horas en el Campo Buffalos, ubicado en el Parque Tangamanga I.

Por primera ocasión, San Luis Potosí será sede de un partido por el título de esta liga, un acontecimiento significativo para la organización local, que a lo largo de los años ha construido su trayectoria con el trabajo de distintas generaciones de jugadores y entrenadores. Buffalos buscará aprovechar esta oportunidad para conquistar la corona ante su afición.

El conjunto potosino llega a la final ante su afición, después de una destacada temporada y con antecedentes de participación en encuentros decisivos frente a Zorros de Querétaro, Carneros de Guadalajara y el propio Dragones de Irapuato. Por su parte, el equipo visitante intentará dejar atrás el subcampeonato anterior y hacer valer su experiencia en este tipo de compromisos para llevarse el título a casa.

En el terreno de juego, la batalla en la línea de scrimmage, el control del juego terrestre y la protección al quarterback serán aspectos determinantes. A la defensiva, ambos equipos deberán contener las jugadas explosivas, presionar al pasador y buscar recuperar el balón, además de cuidar la administración del reloj y la efectividad en zona roja, factores que pueden marcar la diferencia en una final por el campeonato.

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