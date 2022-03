"Canelo" Álvarez, ¿afectado por el conflicto Rusia-Ucrania?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha causado varias modificaciones en el mundo y también en el ámbito deportivo, como en el boxeo. Y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez podría verse afectado con su siguiente pelea, donde enfrentará al ruso Dmitry Bivol, campeón de peso semicompleto de la AMB.

Y es que el organismo comunicó que excluirán temporalmente a los boxeadores rusos y bielorrusos de las próximas listas de clasificación, mientras que los campeones mundiales o regionales mantendrán su estatus, aunque también estarán sujetos a revisión por parte del Comité mes con mes.

A corto plazo, el campeón de la AMB y próximo rival del Canelo Álvarez, Dmitry Bivol, mantendrá su estatus como monarca, pero si no mejora el conflicto entre Rusia y Ucrania en los próximos meses, y de acuerdo a las medidas que tome la Asociación, entonces sí podría verse afectada la realización de la pelea del próximo 7 de mayo.

Además, Bivol tendrá que afrontar ciertas medidas impuestas por la Asociación Mundial de Boxeo en su siguiente combate contra Saúl Álvarez, ya que no tendrá permitido portar su bandera, el himno ruso no será entonado y el nombre de su país no será utilizado. Si estas medidas no son cumplidas, el organismo sancionará al peleador.