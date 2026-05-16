Canelo Álvarez confirma rival y fecha para su regreso al ring

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Después de varios meses de incertidumbre, ya hay fecha y rival definido para el regreso de Saúl 'Canelo' Álvarez al cuadrilátero. Se trata del pugilista francés Christian Mbilli, con quien luchará por el campeonato de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo.

Canelo Álvarez enfrentará a Christian Mbilli en Arabia Saudita

La famosa revista de boxeo, The Ring, compartió el anuncio del jeque Turki Alalshikh, quien reveló que el combate se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita.

Además, mencionaron que la conferencia de prensa para la presentación oficial de la pelea tendrá lugar en El Cairo, Egipto, el 23 de mayo.

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Contexto y antecedentes del combate

Cabe recordar que, por primera vez en mucho tiempo, Canelo no peleó este mayo, como nos tiene acostumbrados, pero había adelantado que iba a tener su tradicional pelea en septiembre como parte de las festividades por las fechas patrias.

Su rival, Mbilli, llega invicto con récord de 29 victorias (24 por la vía rápida) y 1 empate. El cinturón de campeón del peso supermedio lo ganó ante Maciej Sulecki en junio del año pasado y lo defendió ante Lester Martínez en la misma cartelera donde Canelo perdió contra Terence Crawford, en septiembre del año pasado en el estadio Allegiant de Las Vegas.

Seis meses después, esta pelea representa una oportunidad de oro para el pugilista tapatío de volver a colgarse un cinturón de campeón tras perder su reinado en la categoría.

Contra Mbilli, tendrá su segunda pelea en territorio saudí, tras vencer a William Scull en mayo del año pasado.