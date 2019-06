"'Canelo', ¿dónde están tus cojones?", el reto de Demetrius Andrade

Después de que Demetrius Andrade derrotara con facilidad a Maciej Sulecki para retener su campeonato de los pesos medianos por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el estadounidense tuvo palabras para el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, quien posee el resto de los cinturones de la división.

"Canelo" ¿dónde están tus cojones? Vamos a hacerla (la pelea), mencionó el púgil, luego de que mantuviera su récord invicto en 28 victorias (17 nocauts).

Andrade no es el único que desea esa pelea. "Canelo" también había declarado que le gustaría enfrentar un combate ante el estadounidense para unificar el resto de los cinturones y así consagrarse como el campeón indiscutido de los pesos medianos.

El estadounidense fue dominante ante el polaco en el combate del sábado pasado, aunque no pudo conseguir el nocaut.

Terminó ganándole por la vía de las tarjetas, con un 120-107 con decisión unánime. Álvarez, quien venció hace unos meses a Daniel Jacobs, no ha ventilado quien será su próximo rival.