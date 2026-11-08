Canel´s luchará en la Gran Final

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Los pilotos de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, Rubén García Jr., al volante del auto #88, y Max Gutiérrez, con el #23, comenzaron este sábado su participación en la Gran Final de NASCAR México Series, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La jornada estuvo marcada por las sesiones de práctica y calificación, en las que ambos representantes del equipo trabajaron para encontrar los mejores ajustes de cara a la última carrera de la temporada.

Desde temprana hora, el equipo técnico concentró sus esfuerzos en la preparación de las dos unidades dentro del paddock, donde realizaron los trabajos correspondientes antes de cumplir con la revisión técnica y recibir la autorización para salir a pista. En la primera práctica, Rubén García Jr. registró un mejor tiempo de 33.073 segundos, resultado que lo colocó en la posición 24, mientras que Max Gutiérrez detuvo el cronómetro en 32.759 segundos para ubicarse en el lugar 14, pese a enfrentar algunas dificultades con su automóvil.

Para la segunda sesión, los integrantes de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis realizaron modificaciones en sus unidades con el objetivo de mejorar los registros. Los ajustes dieron resultados positivos, principalmente para García Jr., quien consiguió el sexto mejor tiempo de la práctica al marcar 32.232 segundos. Por su parte, Gutiérrez también mejoró su registro anterior, con una vuelta de 32.371 segundos que lo ubicó en la posición 15.

Posteriormente llegó el turno de la calificación, instancia en la que Max Gutiérrez fue uno de los primeros pilotos en salir a buscar su mejor vuelta y registró un tiempo de 32.556 segundos. Más adelante, Rubén García Jr. tomó la pista en la parte final de la sesión y consiguió detener el cronómetro en 32.203 segundos, resultado que le permitió colocarse entre los protagonistas de la jornada.

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Con estos registros, Rubén García Jr. aseguró el tercer puesto de salida para la carrera definitiva, mientras que Max Gutiérrez arrancará desde la décima octava posición. De esta manera, el equipo tendrá dos escenarios distintos para afrontar la competencia: García Jr. partirá desde los primeros lugares con posibilidades de pelear por el triunfo, mientras que Gutiérrez deberá trabajar desde la parte media de la parrilla para avanzar posiciones y cerrar la temporada con un resultado destacado.

La Gran Final de NASCAR México Series se celebrará este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La competencia está pactada a 150 vueltas, con una etapa programada en la vuelta 60 y un límite de tiempo de 100 minutos, en una última cita que definirá el desenlace del campeonato.