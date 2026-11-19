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KANSAS CITY.- Los Reales de Kansas City traspasaron al tercera base venezolano Maikel García a los Marineros de Seattle en un canje de seis jugadores que busca cubrir las prioridades de ambos clubes para 2027. En el acuerdo, Seattle también recibió al relevista James McArthur y al lanzador de ligas menores L.P. Langevin, mientras que Kansas City obtuvo al abridor derecho Bryce Miller, al también derecho Logan Evans y al relevista zurdo dominicano José Ferrer.

García, de 26 años y reciente Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol ganado por Venezuela, llega con un contrato vigente hasta 2030 (con opción del club para 2031) por 57,5 millones de dólares. Tras brillar en 2025 como All-Star y ganador del Guante de Oro, las lesiones en los isquiotibiales y la mano limitaron su participación la campaña pasada a solo 82 encuentros, bateando para .268. La gerencia de los Marineros destacó que su defensa, versatilidad y corrido de bases aportan el equilibrio que buscaban en el cuadro.

Por su parte, los Reales enfocaron el movimiento en reconstruir su pitcheo tras cerrar la temporada anterior con marca de 69-93. Miller se integrará a la rotación abridora junto a Evans, quien se recupera de una cirugía en el codo, mientras que Ferrer fortalecerá el bullpen tras lanzar en 73 juegos el año pasado.