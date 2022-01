Carlos González es baja con Tigres por probable Covid

México.- El Covid-19 ha llegado nuevamente a Tigres y su técnico, Miguel Herrera ha encendido las alarmas. Angulo, que acaba de llegar al club, ya se encuentra aislado y ahora Carlos González ha dado positivo en una prueba de antígenos.

"Vamos a estar muy atentos. No hemos bajado la guardia en el club. Lo hemos hecho muy bien, y en estas fiestas de fin de año, hemos sido enfáticos en mantenernos con el cubrebocas", dijo el técnico.

Herrera pidió a sus futbolistas estar muy conscientes de que si salen positivos, "estarán aislados mínimo diez días. No sé qué ola venga, si la cuarta o quinta, pero no son como al principio, donde hubo muchos decesos, aunque no deja de ser peligroso. Charlie salió positivo en una prueba de antígenos, pero se le hará un PCR para estar seguros".