logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Carlos Salcedo cuestiona ausencia de "Tecatito" rumbo al Mundial

Carlos Salcedo recordó su experiencia en Rusia 2018 al manifestar su desacuerdo con la decisión de Javier Aguirre.

Por El Universal

Mayo 20, 2026 07:59 p.m.
A
Carlos Salcedo cuestiona ausencia de Tecatito rumbo al Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Hace unas horas, la

Selección de Brasil
hizo oficial su convocatoria final

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Entre las sorpresas más destacadas apareció el nombre de Neymar, actual jugador del Santos, quien a sus 34 años fue incluido en la lista definitiva presentada por Carlo Ancelotti.
El llamado del exfutbolista del FC Barcelona generó un fuerte impacto a nivel mundial, especialmente después de que el propio atacante compartiera su ilusión por representar, posiblemente por última vez, a su país en el máximo torneo de la FIFA.
La presencia del brasileño, quien además atraviesa una intensa lucha por la permanencia en el campeonato local, también provocó reacciones en México. Una de las más llamativas fue la de Carlos Salcedo, defensor de Monterrey, quien se dijo incrédulo por ver a Neymar en la lista mientras, en su opinión, uno de sus compañeros merecía ese lugar.
Se trata de Jesús Manuel "Tecatito" Corona, exjugador del Porto y actual compañero de Salcedo en Rayados, quien a sus 33 años no fue considerado por Javier Aguirre dentro del amplio grupo de más de cincuenta opciones.
"Va 'Ney' al Mundial y no va nuestro 'Tecate'. Estas son cosas que jamás entenderé", escribió Salcedo en su cuenta de X, recordando su experiencia como mundialista en Rusia 2018.
Por su parte, Corona, quien ha perdido protagonismo en la Liga MX, disputó su último partido con la Selección Mexicana en junio de 2022, cuando el Tricolor enfrentó a Uruguay y Ecuador.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carlos Salcedo cuestiona ausencia de Tecatito rumbo al Mundial
Carlos Salcedo cuestiona ausencia de Tecatito rumbo al Mundial

Carlos Salcedo cuestiona ausencia de "Tecatito" rumbo al Mundial

SLP

El Universal

Carlos Salcedo recordó su experiencia en Rusia 2018 al manifestar su desacuerdo con la decisión de Javier Aguirre.

Moisés Muñoz respalda a porteros del Tricolor, rumbo al Mundial
Moisés Muñoz respalda a porteros del Tricolor, rumbo al Mundial

Moisés Muñoz respalda a porteros del Tricolor, rumbo al Mundial

SLP

El Universal

El proyecto

Coco Gauff redefine su estrategia para el Abierto de Francia
Coco Gauff redefine su estrategia para el Abierto de Francia

Coco Gauff redefine su estrategia para el Abierto de Francia

SLP

AP

Svitolina logra su primer trofeo WTA 1.000 en ocho años y regresa al top 10 tras pausa por maternidad.

UEFA propone reforma para fase clasificación Mundial 2030
UEFA propone reforma para fase clasificación Mundial 2030

UEFA propone reforma para fase clasificación Mundial 2030

SLP

AP

Se espera decisión final en septiembre tras evaluación del comité ejecutivo de la UEFA.