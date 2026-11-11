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Cefor Promotora busca remontar ante Cafessa

Por Romario Ventura

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Cefor Promotora busca remontar ante Cafessa
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      El Cefor Promotora San Luis, dirigido por César Silva, se reportó listo para afrontar el partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa Promesas, en el que buscará remontar el marcador adverso frente a Cafessa y mantenerse con vida en la competencia. El conjunto soledense visitará este miércoles 11 de noviembre al equipo jalisciense, con la misión de conseguir el resultado que le permita avanzar a la siguiente ronda.

      El encuentro está programado para las 19:00 horas en la Unidad Deportiva Mariano Otero, donde los potosinos tendrán que mostrar su mejor versión para revertir la eliminatoria. La presión estará del lado del Cefor, que necesita imponer condiciones desde los primeros minutos para aspirar a conseguir el objetivo.

      En el partido de ida, disputado en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, Cafessa consiguió una victoria por marcador de 1-0 gracias a la anotación de Jorge Vázquez, ventaja que ahora buscará administrar en su cancha. Por ello, el equipo potosino está obligado a ganar por una diferencia de dos goles para asegurar su clasificación, mientras que un triunfo por la mínima llevaría la definición desde los once pasos en la tanda de penales, de acuerdo con el reglamento de competencia.

      Antes de emprender el viaje a tierras tapatías, el directivo de Cefor Promotora San Luis, Juan Antonio Salazar, señaló que el plantel se encuentra comprometido y mantiene la esperanza de remontar el resultado para continuar en este torneo de la Liga MX. El cuerpo técnico y los jugadores confían en responder al desafío y conseguir el pase a la siguiente fase.

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