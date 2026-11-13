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Cefor Promotora queda eliminado

Pierde como visitante ante Cafessa de Tlajomulco de Zúñiga

Por Romario Ventura

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Cefor Promotora queda eliminado
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      El Cefor Promotora San Luis quedó eliminado de la Copa Promesas luego de perder 3-0 como visitante ante Cafessa de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Resultado que dejó un marcador global de 4-0 a favor del conjunto tapatío, que consiguió su clasificación a los octavos de final. El equipo potosino no logró revertir la desventaja de la ida y terminó su participación en la competencia.

      Desde el arranque, Cafessa tomó la iniciativa y presionó en busca de un gol que le permitiera manejar con mayor tranquilidad la eliminatoria. Por su parte, los dirigidos por César Silva intentaron adelantar sus líneas para meterse nuevamente en la pelea, pero sus aproximaciones no encontraron contundencia. Al minuto 11, Jorge Vázquez abrió el marcador con un destacado disparo de media distancia que colocó el balón en el ángulo superior derecho para el 1-0.

      El conjunto jalisciense mantuvo el control de las acciones y antes de finalizar la primera mitad amplió su ventaja. Al minuto 43, Alejandro Serrano recibió la oportunidad de marcar y con un disparo raso colocó el esférico en el ángulo inferior derecho para establecer el 2-0, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso. Para la segunda parte, el encuentro se tornó más cerrado, con ambos equipos disputando el balón y pocas oportunidades claras frente a las porterías. Sin embargo, al minuto 81, Cafessa encontró el tercer tanto por conducto del zaguero José Méndez, quien sacó un potente disparo dentro del área grande para mandar el balón al fondo de las redes y sentenciar prácticamente la eliminatoria.

      En los minutos finales, Cafessa continuó presionando, aunque ya no consiguió modificar el marcador. El silbatazo final confirmó la victoria de 3-0 para los tapatíos y el 4-0 global que dejó fuera al Cefor Promotora San Luis de la Copa Promesas. De esta manera, el conjunto potosino concluyó su participación en el torneo, mientras que Cafessa Jalisco avanzó a la siguiente ronda.

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