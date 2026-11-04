Cefor Promotora SL va por el pase

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Cefor Promotora San Luis afrontará este miércoles un nuevo compromiso en su trayectoria dentro del futbol profesional, cuando reciba a Deportivo Cafessa en los octavos de final de la Copa Promesas de la Liga MX. El encuentro se disputará en punto de las 16 horas en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en Soledad de Graciano Sánchez, donde el conjunto local buscará aprovechar su condición de anfitrión para conseguir la victoria y avanzar a la siguiente ronda.

Enfrente estará Deportivo Cafessa, dirigido por el exjugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Omar "Pina" Arellano. La escuadra visitante representa un nuevo reto para los potosinos, que buscarán hacer valer su localía y conseguir un resultado que les permita mantenerse en la competencia.

Durante los últimos días, el director técnico de Cefor Promotora San Luis, César Silva, trabajó con sus jugadores para corregir los errores cometidos el pasado fin de semana en el torneo de liga. El plantel realizó sesiones de trabajo físico y táctico, además de sostener una charla con el entrenador, con el objetivo de llegar en buenas condiciones y plantear un futbol práctico e inteligente ante el conjunto jalisciense.

La directiva hizo un llamado a la afición de Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí para acudir a la Unidad Deportiva 21 de Marzo y respaldar al equipo en este compromiso de eliminación directa. La asistencia de los seguidores será importante para acompañar un proyecto que busca consolidarse en el futbol profesional y continuar su camino en la Copa Promesas.

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