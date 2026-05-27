César Huerta reaparece con la Selección Mexicana

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).-

ha sorprendido a todos con su

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a la concentración de larumbo a la Copa del Mundo de 2026.Además del atacante, el "Vasco" sumó a César "Chino" Huerta y ambos futbolistas se incorporarán mañana por la tarde en, donde México enfrentará a la selección de Australia."Lade Selecciones Nacionales informa que los jugadores, del Fulham, y, del RCS Anderlecht, se integrarán el día de mañana, jueves 28 de mayo, a la concentración de la Selección Nacional de México en la ciudad de", informó la FMF mediante un comunicado.Ambos futbolistas formarán parte de losdelde cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.Con estos dos arribos, la plantilla deya cuenta con losque podrían ser lacon la que dispute el Mundial de 2026; sin embargo, aún podría haber cambios en la decisión final del "Vasco".Nombres comoo el mismoaún aparecen como opciones para cubrir algún hueco que surja en la planeación de lao para disipar dudas que se le presenten al cuerpo técnico nacional.Ladel combinado nacional será anunciada el próximo lunesen el. Ahí se conocerán a los 26 elementos que representarán a México en la próxima Copa del Mundo.