Checo celebra 300 Grandes Premios desde el fondo en México

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El Gran Premio de México, con Lewis Hamilton en la pole position, se inauguró en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este evento no solo marca una carrera más dentro del calendario de la Fórmula 1, sino que también celebra los 300 Grandes Premios del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, lo que añade un matiz especial a la competiicón de este año. Desde el inicio, la expectación entre los asistentes fue palpable, reflejada en la atmósfera festiva que predominó en el autódromo, con un público entusiasta que apoyó a sus pilotos.

Al comenzar la carrera, Charles Leclerc superó rápidamente a Hamilton, estableciendo un liderazgo inicial. Mientras tanto, Max Verstappen se encontraba en una situación estratégica, debiendo defender su posición en la carrera frente al acoso del piloto de Ferrari. No obstante, los momentos clave no se hicieron esperar; Leclerc enfrentó una penalización y tuvo que hacer una parada en pits, lo que permitió a Verstappen recuperar posición y mantenerse en la lucha por el primer lugar.

Otro incidente relevante fue la penalización de diez segundos impuesta a George Russell como resultado de un choque durante la primera vuelta, lo que afectó su rendimiento en las primeras etapas de la carrera. La atención también se centró en la conducción de Checo Pérez, quien partió desde la vigésima posición, su peor actuación en este Gran Premio. A pesar de la adversidad, los seguidores le expresaron su apoyo, esperando que pudiera escalar posiciones.

El desfile inaugural de pilotos que tuvo lugar antes de la carrera fue otro de los momentos destacados, donde figuras del automovilismo y celebridades coincidieron en el evento. Entre ellos, el futbolista mexicano Miguel Layún y el comentarista Gilberto Mora fueron algunas de las personalidades presentes. En cuanto a la estrategia de equipos, Haas tomó la decisión de reemplazar a Esteban Ocon por Ryo Hirakawa tras una discusión interna que culminó en desacuerdos sobre las decisiones de carrera.

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Con el paso de las vueltas, la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez continúa atrayendo la atención de aficionados y medios, destacando el impacto cultural y deportivo que este evento representa para México. A medida que la competencia avanza, los equipos y pilotos deben intensificar su rendimiento en un entorno cada vez más exigente, mientras los seguidores esperan una carrera emocionante y repleta de sorpresas que podrían cambiar el rumbo del campeonato. La cita no solo representa un evento deportivo, sino un momento de orgullo nacional que celebra la historia del automovilismo en el país.