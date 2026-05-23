Checo Pérez analiza su actuación en Gran Premio Canadá 2024 en Montreal
El piloto mexicano enfrentó una penalización de diez segundos pero mantuvo un buen desempeño en la competencia.
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Redacción deportes, 23 may (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que sale vigésimo este domingo en el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, que "el sprint fue increíble", pero que "la calificación fue mucho más complicada".
Carrera sprint y estrategia de neumáticos
"La carrera sprint de esta mañana fue increíble; fue realmente una gran actuación del equipo. La estrategia fue estupenda, sobre todo la de usar las gomas blandas. Nos equivocamos en Miami, pero hoy demostramos que teníamos el neumático adecuado; tomamos decisiones buenas y nos defendimos bien", afirmó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras uno alejado de ella, retornó este curso a la categoría reina.
"Fue una lástima la penalización -de diez segundos, que lo bajó del decimocuarto al undécimo puesto-, pero aun así, fue una gran actuación y teníamos muchos coches detrás. Estoy muy contento con la carrera", comentó el mexicano de Cadillac, con seis triunfos y 39 podios en la Fórmula Uno.
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Dificultades en la calificación y expectativas para la carrera
"La calificación fue otra cosa, fue más complicada, porque una vez que todos cuadraron sus ritmos, se ve más claro dónde estamos. No aprovechamos al máximo la sesión y tuvimos un pequeño problema después de haber cambiado la configuración, así que fue difícil redondear una vuelta", explicó el bravo piloto tapatío.
"La carrera de mañana será muy interesante; intentaremos aprovechar cualquier oportunidad que se nos ponga por delante", aseveró 'Checo' este sábado en Canadá.
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