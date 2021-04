"Checo" Pérez se unió a la campaña en contra de los acosos digitales

El mexicano Sergio Pérez, piloto de Red Bull Racing, se unió a la campaña de Enough is enough (ya basta), en contra de los acosos digitales.

"Quiero mostrar mi solidaridad con la familia del deporte; este fin de semana no postearé nada en mis redes sociales", compartió el tricolor en Twitter.

"Estaré siempre en contra de cualquier tipo de abuso, discriminación, ataque a deportistas o a cualquier otra persona en las redes sociales".

Esta campaña tiene como base que ninguna persona o figura pública debería tener que ser objeto de odio o discriminación, además de que su abusador puede esconderse detrás de un velo de anonimato e irresponsabilidad por sus acciones insensibles.

Enough is enough (ya basta, en español) comenzó por los organismos del futbol inglés, con el objetivo del boicot a las redes sociales para responsabilizar a las empresas por lo que se publica en sus plataformas en respuesta al abuso discriminatorio continuo y sostenido recibido en línea.

"Es triste ver cómo algunos se aprovechan del anonimato que les brinda esconderse detrás de una pantalla o un teclado", añadió Pérez, previo al fin de semana del Gran Premio de Portugal.

Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi y Mick Schumacher son otros pilotos que se han unido a la causa.