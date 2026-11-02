"Checo" Pérez se va con buen sabor

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México.- En lo que lucía como la mejor carrera de Sergio Pérez con Cadillac en la temporada, terminó siendo una más dentro del calendario. El mexicano había conseguido un buen arranque en el Gran Premio de la Ciudad de México, pero una mala parada en pits y una penalización arruinaron el momento. Cuando las cinco luces se apagaron, "Checo" atacó con su bólido y de la posición 20 alcanzó el lugar 14. Una arrancada espectacular para el volante tapatío.

"En general fue una buena carrera, tuvimos una muy buena arrancada, especialmente en esa primera vuelta fue buenísima", manifestó el tapatío. "Luego desafortunadamente tuvimos una muy mala parada, que perdimos todo lo que habíamos ganado", añadió

Pérez también se sumó a los pilotos de la parrilla que lanzaron su felicitación a Kimi Antonelli por haberse coronado campeón del mundo y también reconoció la decisión de Toto Wolff por confiar en un volante tan joven.

"Kimi, la verdad, increíble la temporada que hizo, y sobre todo Toto, que confío en él desde el día uno, y a pesar del año complicado que tuvo el año pasado, siguió creyendo en él", dijo.

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Tal y como lo ha hecho a lo largo de la semana, "Checo" manifestó de nuevo su agradecimiento con la afición que nunca deja de alentarlo y más en su Gran Premio 300 en la Fórmula 1.