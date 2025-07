"Checo" Pérez sería anunciado por Cadillac tras el GP de Hungría

Sergio "Checo" Pérez está cada vez más cerca de regresar a la Fórmula 1, todo indica que Cadillac será la nueva casa del mexicano para la siguiente temporada de la máxima categoría del automovilismo, el anuncio estaría llegando en unas cuantas semanas.

Desde el año pasado se anunció que Cadillac se uniría a la parrilla para ser el equipo número 11, y desde ese comunicado Checo Pérez comenzó a tomar fuerza para convertirse en la cara de esta nueva escudería tras su gran desempeño en Red Bull.

De acuerdo con el medio alemán Auto Motor und Sport, el anuncio oficial sobre la llegada de "Checo" a Cadillac se daría antes del 4 de agosto, después de haberse corrido el Gran Premio de Hungría, el cual marca la mitad de la temporada.

Autoevolution.com también detalla que el piloto mexicano ya habría firmado para unirse a la escudería estadounidense, donde llegaría para ser el estelar del equipo.

"Se entiende que la firma de Pérez será financieramente lucrativa para ambas partes y se informa que el empresario mexicano Carlos Slim está involucrado en el acuerdo", escribió el portal antes citado.

¿Quién sería el compañero de Checo Pérez en Cadillac?

Graeme Lowdon, jefe de escudería, confirmó que han empezado pláticas más serias con los demás candidatos, además de Checo, asegurando que existen entre 6 y10 candidatos para llegar a su equipo.

"Probablemente diría que tenemos entre 6 y 10 buenos candidatos. Desde el primer momento quedó claro que todos quieren conducir un Cadillac, de eso no hay duda. Pero armar una alineación de pilotos no es sencillo. No se trata solo de los titulares: también necesitamos pilotos reserva, de simulador."

La prensa especializada en la Fórmula 1 ha colocado a Valterri Bottas, Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Felipe Drugovich, y Frederik Vesti como posibles compañeros del mexicano para la próxima temporada.

Checo también estuvo en pláticas con la escudería francesa, Alpine, pero parece que Cadillac ya le ganó la carrera por el mexicano.