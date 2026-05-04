Chef acusa a Stefon Diggs de abofetearla y estrangularla durante juicio

DEDHAM, Massachusetts, EE.UU. (AP) — La chef residente que acusó a Stefon Diggs de agresión subió el lunes al estrado en el primer día de su juicio, y declaró que el exreceptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra la abofeteó y la estranguló durante una disputa en su casa. El abogado defensor de Diggs le dijo al jurado que el ataque nunca ocurrió.

Jamila Adams declara agresión y relación laboral complicada

Jamila Adams, conocida como Mila, declaró que Diggs "me golpeó con la mano abierta" antes de rodearle el cuello con el brazo y estrangularla, dificultándole respirar. Describió lo que calificó como una dinámica laboral "complicada", al señalar que su relación anteriormente había sido sexual, aunque no en el momento del ataque, y que ella le preparaba tres comidas al día y bocadillos mientras vivía en su casa.

El abogado de Diggs, Andrew Kettlewell, insistió en que su cliente no hizo nada malo y afirmó que nadie en la casa en el momento del presunto ataque vio u oyó nada fuera de lo normal. También sostuvo que no había historiales médicos, fotos ni video que documentaran la supuesta agresión.

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"No ocurrió", afirmó Kettlewell.

El jugador de 33 años, seleccionado cuatro veces al Pro Bowl, se declaró no culpable de un cargo grave de estrangulamiento y de un cargo menor de agresión y lesiones derivados del incidente de diciembre. Horas antes del inicio del juicio fue seleccionado el jurado, el cual recibió instrucciones.

Defensa de Stefon Diggs y contexto del caso

El abogado defensor también sugirió que Adams tiene un motivo económico en la acusación, y le informó al jurado que escucharían pruebas de que ella buscó dinero de Diggs después de denunciar el incidente y que omitió detalles al hablar con la policía.

Kettlewell dijo que ambos habían sido anteriormente "amigos" y "amigos con beneficios" y describió una disputa que se intensificó después de que Adams quedara fuera de un viaje planeado a Miami. Indicó que ella luego envió solicitudes de dinero, incluso a través de Apple Pay.

"Estaba furiosa y quería que el señor Diggs pagara en todos los sentidos de esa palabra", expresó.

Diggs declinó hablar con los reporteros al llegar al Tribunal de Distrito del Condado de Norfolk en Dedham, un suburbio de Boston.

El fiscal adjunto del condado de Norfolk, Drew Virtue, dijo al jurado en su declaración de apertura que Adams testificará que Diggs entró en su dormitorio, la abofeteó y la sujetó con una llave al cuello que le dificultó respirar antes de arrojarla sobre una cama.

"Su trabajo es determinar qué ocurrió el 2 de diciembre", manifestó Virtue.

Adams declaró que Diggs entró en su habitación después de que ambos intercambiaran una serie de mensajes de texto enojados ese día y la atacó.

"Cuando subí para bloquearlo, tomó sus brazos, los puso alrededor de mi cuello y empezó a estrangularme", dijo Adams, visiblemente acongojada mientras describía lo que calificó como una "agresión".

La jueza Jeanmarie Carroll en ocasiones instruyó al jurado a desestimar partes del testimonio de Adams que iban más allá del alcance de las preguntas.

Según los registros judiciales, Adams dijo a los agentes que ella y Diggs habían discutido por dinero que él le debía por su trabajo. Durante el encuentro del 2 de diciembre, afirmó que él "le dio un golpe en la cara" y "trató de estrangularla usando el pliegue de su codo alrededor de su cuello", dejándola sin aliento. Dijo que temió perder el conocimiento.

Kettlewell también describió una disputa entre Adams y miembros del séquito de Diggs, al señalar que las tensiones aumentaron cuando ella se enteró de que no formaría parte de un viaje planeado a Miami. Alegó que sus exigencias de dinero aumentaron después de que presentó una denuncia policial e instó al jurado a no dejarse influir por la riqueza o el estatus de Diggs.

"Al igual que cualquier otra persona en este país, rica o pobre, el señor Diggs está sentado aquí como un hombre inocente", afirmó Kettlewell.

Stefon Diggs firmó el año pasado un contrato de tres años por 69 millones de dólares con los Patriots de Nueva Inglaterra y fue un objetivo clave para el quarterback Drake Maye durante la marcha de los Patriots hacia el título del Este de la AFC. Diggs fue seleccionado en el draft por los Vikings de Minnesota en 2015 y jugó para los Buffalo Bills antes de una breve etapa con los Texans de Houston en 2024.

Ayudó a completar un exitoso resurgimiento profesional después de que una lesión de rodilla que puso fin a su temporada descarrilara lo que terminó siendo una estancia de un año con los Texans en 2024.

Diggs, quien lideró al equipo con 85 recepciones y 1.013 yardas por recepción, con cuatro touchdowns, en su única temporada con los Patriots, fue dejado en libertad por el equipo en marzo. Diggs publicó una despedida en redes sociales, agradeciendo a los Patriots por la temporada y diciendo: "Somos familia para siempre".