"Chicharito" felicita a las Chivas en su 120 aniversario
El exfutbolista recordó momentos clave de su carrera en el club, incluyendo su debut y regreso reciente.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- Pese a estar alejado del futbol profesional,Javier Hernández Balcázar aprovechó este día para mandarle una felicitación
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al Club Deportivo Guadalajara en su 120 aniversario, institución de la que no salió como se esperaba tras una segunda etapa en el club.
La afición rojiblanca quedó dividida tras el paso del "Chicharito" de 2024-2025, pues el histórico goleador mexicano no entregó lo que esperaban de él y coleccionó una triste cantidad de anotaciones a lo largo de sus meses en Chivas.
Salió del club con más críticas que halagos por parte de los seguidores del Rebaño Sagrado, luego de aquel fatídico fallo frente a Cruz Azul en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025.
En aquella ocasión, Hernández voló su penalti que podía significar el pase del Guadalajara a la siguiente fase.
¿Cuál fue el mensaje de "Chicharito" a las Chivas?
Por medio de sus redes sociales, el exfutbolista del Real Madrid compartió un mensaje dirigido al club de sus amores en este día de celebración.
"¡Felices 120 años mi Rebaño! Un legado familiar", compartió Javier con una imagen en la que aparece junto a su abuelo, quien también fue futbolista del cuadro rojiblanco.
Dentro de la publicación, el canterano chiva incluyó fotografías de sus primeros años en el club, de su debut, de momentos recientes cuando regresó al equipo y también de aquel icónico duelo frente al Manchester United en la inauguración del Estadio Akron, antes Omnilife.
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