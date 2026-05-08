"Chicharito" felicita a las Chivas en su 120 aniversario

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- Pese a estar alejado del futbol profesional,

aprovechó este día para mandarle una

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alen su 120 aniversario, institución de la que no salió como se esperaba tras unaen el club.Laquedótras el paso del "" de 2024-2025, pues el histórico goleador mexicano no entregó lo que esperaban de él y coleccionó una triste cantidad de anotaciones a lo largo de sus meses enSalió del club conque halagos por parte de los seguidores delSagrado, luego de aquel fatídicoen la vuelta de losdel Apertura 2025.En aquella ocasión, Hernández voló suque podía significar ela la¿Cuál fue elde "" a lasPor medio de sus, elcompartió undirigido al club de sus amores en este día de celebración."¡mi! Un", compartió Javier con una imagen en la que aparece junto a su abuelo, quien también fue futbolista del cuadro rojiblanco.Dentro de la publicación, el canterano chiva incluyóde sus primeros años en el club, de su, de momentos recientes cuando regresó al equipo y también de aquel icónico duelo frente al Manchester United en la inauguración del, antes Omnilife.