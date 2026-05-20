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"Chicharito" se une a Fox Sports para la Copa del Mundo

La cadena estadounidense anunció un equipo de comentaristas con leyendas del fútbol

Por El Universal

Mayo 20, 2026 11:05 a.m.
A
Chicharito se une a Fox Sports para la Copa del Mundo

"Chicharito" se une a cadena de EU para transmitir la Copa del Mundo

Miércoles, 20 de mayo de 2026 10:56 | Deportes | FUTBOL-MUNDIAL

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Cada vez falta menos para que empiece la Copa del Mundo y por eso, las 48 selecciones clasificadas empiezan a anunciar sus listas de convocados para el torneo. Sin embargo, no son los únicos. Las televisoras de distintos países hacen lo propio y en el caso de Estados Unidos, una cadena anunció a Javier 'Chicharito' Hernández como parte de su equipo de trabajo.

FOX Sports Estados Unidos confirma equipo de comentaristas para Mundial 2026

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FOX Sports Estados Unidos publicó este miércoles una lista de los comentaristas y exfutbolistas que integrarán sus transmisiones durante el Mundial 2026, y el exfutbolista de Chivas estará acompañado de leyendas del deporte.

"Un estudio de estrellas llega este verano para la Copa del Mundo 202 en FOX", publicó la televisora en redes sociales junto a una imagen con los comentaristas.

Leyendas del fútbol acompañarán a Chicharito en la transmisión

En la imagen destacan exfutbolistas como Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Alexi Lalas, Clarence Seedorf, Peter Schmeichel, Juan Pablo Ángel, John Obi Mikel, Thiago Alcántara y los estadounidenses Clint Dempsey y Landon Donovan, así como "Chicharito".

Por ahora, Javier no ha anunciado nada en redes sociales al respecto, pero se espera que se trate de este "su nuevo equipo" del que tanta hablaba en sus videos.

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