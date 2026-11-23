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KANSAS CITY.- Patrick Mahomes lanzó para 324 yardas y tres touchdowns en poco más de tres cuartos, Travis Kelce atrapó dos de estos pasos y los Chiefs de Kansas City vapulearon para vencer el domingo 34-7 a los Cardinals de Arizona para tomar impulso de cara a un tramo crucial de cinco semanas.

Los Chiefs (8-2), líderes del Oeste de la AFC, viajan a Buffalo para disputar un duelo la noche de Acción de Gracias entre aspirantes al Super Bowl. Luego tendrán que cruzar el país para enfrentar a los Rams, antes de enfrentar a los Bengals, Patriots y 49ers en rápida sucesión. Kansas City espera contar con el corredor Kenneth Walker para ese tramo, después de que se perdió su segundo partido por una lesión en la ingle. Emmett Johnson volvió a suplirlo el domingo y, al igual que en la paliza de la semana pasada a Atlanta, la selección de quinta ronda procedente de Nebraska demostró ser una carga para los Cardinals. Acarrreó el balón 23 veces para 105 yardas y llegó a la zona de anotación por cuarto partido consecutivo.

Los Chiefs, que han ganado tres seguidos por un promedio de 24 puntos, terminaron con 435 yardas. Arizona consiguió 205.

Los Cardinals (3-8), plagados de lesiones, planeaban iniciar con Carson Beck como quarterback por segunda semana consecutiva, pero el novato fue descartado el sábado debido a espasmos en la espalda. Recurrieron al veterano Josh Johnson, de 40 años, que es su cuarto QB titular en igual número de partidos. Johnson se unió a su 15ma franquicia cuando Arizona lo reclamó del equipo de prácticas de los Bengals hace un par de semanas.

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Johnson terminó con 18 pases completos de 31 intentos para 155 yardas, con un pase de touchdown a Simi Fehoko. Además, fue capturado tres veces.