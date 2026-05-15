Chivas, Cruz Azul, Pumas y Pachuca definen final Liga MX
Cruz Azul debe ganar globalmente para avanzar a la final del torneo.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana se define la final del torneo Clausura 2026 de laLiga MX , donde Chivas
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, Cruz Azul, Pumas y Pachuca se mantienen en la contienda para buscar ese boleto y continuar con la ilusión de levantar el título.
De momento, la final del certamen sería entre el Guadalajara y los Tuzos, ya que ambos salieron con ventaja en la ida de sus respectivos partidos de media semana.
El Rebaño Sagrado y el Cruz Azul firmaron un empate de 2-2 en el estadio Banorte, luego de 90 minutos llenos de emoción y alguna polémica.
Por su parte, los hidalguenses lograron vencer por la mínima a los de la UNAM, por lo que llegan a CU con la ventaja en el marcador y, en caso de aguantar el marcador, se instalarían en la siguiente fase de la campaña.
Aquí te presentamos el panorama de cada club para poder llegar a final de la Liga MX.
Con la gran ventaja de terminar segundo en la clasificación de la campaña, el conjunto rojiblancopasaría a la final del futbol mexicano con un empate en el marcador global. Hasta este punto, los rojiblancos serían finalistas.
La Máquina hizo una gran tarea al no caer frente a la segunda mejor escuadra del futbol mexicano, por lo que llega con amplias posibilidades para poder avanzar. Los celestes deben de ganar sí o sí en el marcador global frente Chivas.
Los Tuzos aprovecharon su localía para sacar ventaja en el primer partido de la serie frente a los Pumas. El equipo hidalguense debe de mantener el marcador a su favor para poder meterse a la final del torneo local.
El primer lugar del Clausura 2026 llega a la vuelta de las semifinales con el marcador en contra, pero con cualquier empate en el global avanzan a la final.
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