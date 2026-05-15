Chivas, Cruz Azul, Pumas y Pachuca definen final Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana se define la final del torneo Clausura 2026 de la

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, Pumas y Pachuca se mantienen en la contienda para buscar ese boleto y continuar con la ilusión de levantar el título.De momento, la final del certamen sería entre el Guadalajara y los, ya que ambos salieron conde sus respectivosEly elfirmaron un empate de 2-2 en el estadio Banorte, luego de 90 minutos llenos de emoción y alguna polémica.Por su parte, los hidalguenses lograrona los de la, por lo que llegan a CU con la ventaja en el marcador y, en caso de aguantar el marcador, se instalarían en la siguiente fase de la campaña.Aquí te presentamos elpara poderde laCon la gran ventaja deen la clasificación de la campaña, eldel futbol mexicano con un empate en el marcador global. Hasta este punto, los rojiblancos serían finalistas.hizo una gran tarea alfrente a la segunda mejor escuadra del futbol mexicano, por lo que llega con amplias posibilidades para poder avanzar. Los celestes deben deen el marcador global frenteLosaprovecharon supara sacar ventaja en el primer partido de la serie frente a los Pumas. El equipo hidalguense debe dea su favor para poder meterse a la final del torneo local.El primer lugar del Clausura 2026 llega a la vuelta de las semifinales con el, pero con cualquieravanzan a la final.