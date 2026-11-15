Chivas Femenil elimina a las Bravas

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Chivas Femenil aseguró su boleto a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil tras empatar 1-1 ante FC Juárez en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en el Estadio AKRON frente a 5,624 aficionados.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto rojiblanco luego de que Farlyn Caicedo adelantara a las Bravas al minuto 15. Sin embargo, el Guadalajara reaccionó antes del descanso y encontró la igualdad al minuto 39 por conducto de su goleadora Alicia Cervantes, anotación que resultó definitiva en el trámite del partido.

Con este resultado, y tras el empate sin goles registrado en el duelo de ida, el marcador global cerró 1-1. Ante la igualdad en el acumulado, Chivas Femenil hizo valer el criterio de desempate reglamentario al haber finalizado con una mejor posición en la tabla general de la fase regular que el cuadro fronterizo, instalándose así entre los cuatro mejores equipos del torneo.