Chivas no abrirá estadio a la afición para la semifinal: Alfaro

Las Chivas no tendrán aficionados en el estadio Akron para el juego de ida ante el León.

A diferencia de los Cuartos de Final ante el América, donde el Guadalajara abrió las puertas de su estadio al 12% del aforo, para el duelo ante La Fiera de la semifinal de ida del Guardianes 2020, ya no lo podrá hacer.

A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que para dicho partido no se abrirá el inmueble a la afición.

"Como lo dijimos desde un principio, el operativo del estadio Akron fue un ejercicio piloto que sirvió para preparar la logística del próximo año. Hemos acordado con la directiva del club @Chivas que el partido de la semifinal contra León será sin público".

Alfaro señaló que llegaron a un acuerdo con la directiva rojiblanca para dicha resolución.

El equipo de Víctor Manuel Vucetich recibirá a los esmeraldas el próximo miércoles a las 21:05 en el primer capítulo de la serie por el boleto a la final de la Liga MX.