Chivas se imponen a Pumas, que siguen hundiéndose

Hay momentos para arriesgar. Hay momentos para inventar. Hay momentos para tratar de cambiar todo en busca de una mejora, de un milagro.

Guadalajara y Pumas lo intentaron, y a Víctor Manuel Vucetich le resultó, a Andrés Lillini no. Triunfo del Rebaño 2-1 y se mete en zona de repechaje.

Las modificaciones del "Rey Midas" dieron resultado, explotando el juego por las bandas y siendo sólido en medio campo; en tanto que el argentino improvisó desde la defensa hasta la delantera, dejando en la banca a los llamados virtuosos, lo que no le funcionó y perdió su quinto juego del torneo.

La realidad es que Chivas fue sólo un poco mejor que los Pumas, que ya se encuentran al fondo del abismo. Tampoco fue que el Rebaño hiciera cosas magníficas, sólo se aprovechó de lo que queda del subcampeón.

Gabriel Torres metió su primer gol en México poniendo a los universitarios en ventaja. Dinenno metió un balón al área que debió ser controlado por Hiram Mier quien increíblemente dejó pasar para la definición del panameño (13').

Chivas reaccionó. Con Johan Vásquez jugando como lateral para Pumas, se explotó la velocidad de Uriel Antuna, para superarlo, mandar el centro para llegada de JJ Macías que definió con clase (28'). Vino el segundo del Rebaño. Jesús Angulo proyectó, Macías centro a corto para Alejandro Mayorga quien controló y fusiló a González y dar la vuelta al marcador (37').

Salió a Pumas con la intención de presentar oposición, de morirse de algo. El cabezazo de Dinenno, bien defendido por Gudiño, y parecía que lanzaba a la reacción, pero no, Chivas se hizo del balón, comenzó a explotar la velocidad de Antuna y Angulo, comenzó a generar peligro y con el paso del tiempo le quitó las ansias de agredir al rival.

Chivas sólo fue un poco mejor que Pumas, esa fue la diferencia.