Club Forma celebrará su 1ra. Copa Calavera

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con la participación de alrededor de 35 jugadores, el Club Forma realizará su Primer Torneo Interno de Raquetbol, Copa Calavera 2026, del 2 al 6 de noviembre, con el objetivo de impulsar la competencia y fortalecer la convivencia entre los practicantes de esta disciplina. El certamen contará con dos categorías: Nuevos Valores Singles y Categoría C Singles, en las que los participantes buscarán demostrar sus avances y habilidades dentro de la cancha.

En la categoría Nuevos Valores participarán Andrea Cancino, Andrés Reyes, Gerardo Guevara, Isabella Valadez, Braulio Díaz, Emma Ortiz, Liah Lara, Matías Guevara, Galia Vidales, Alika González, Regina Valadez, Frida González, Carin Mora, Cielo Valadez y Santi Ortiz. Este grupo reunirá a jugadores que tendrán la oportunidad de sumar experiencia competitiva y continuar su desarrollo en el raquetbol. Por su parte, la Categoría C contará con Liliana Blanco, Ismael Cruz, Emiliano del Prado, Max del Prado, César Fuentes, Liliana Gutiérrez, Frida Laureano, Diego Mora, Iram Mora, Ricardo Mora, Víctor Mora, Said Pérez, Miguel Revuelta, Antonio Reyes, Diego Reyes, Rigo Reyes, Santi Reyes y Erick Santillán. La competencia permitirá a los participantes medirse en encuentros individuales y buscar un buen desempeño durante los días del torneo.

La organización y dirección de la Copa Calavera 2026 estarán a cargo del profesor Roberto Salazar Oliva, quien contará con el apoyo de Adreina Fernández, gerenta de Deportes. Con esta primera edición, el Club Forma busca fortalecer la práctica del raquetbol entre sus integrantes, promover la actividad deportiva y generar espacios de competencia que contribuyan al crecimiento de sus jugadores.