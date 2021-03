Cocca hace oídos sordos a "ayudas"

GUADALAJARA, Jal.- Los errores constantes por parte de los árbitros, los cuales perjudicaron al Atlético San Luis y por ende, beneficiaron al Atlas, no causa ninguna reacción en el director técnico de los rojinegros, Diego Martín Cocca, al contrario, defiende lo hecho por sus muchachos en el terreno de juego y deja las opiniones en los expertos.

"Las opiniones son respetables, todos pueden opinar, yo no presto atención, puede haber debate o comentarios, yo como cabeza de grupo en Atlas, me ocupo de Atlas, estamos pensando en hacer nuestro juego y sumar de a tres cada partido, lo que hagan los rivales es su problema, no nos podemos enfocar en otra cosa, porque tenemos que enfocar la energía en la expectativa que genera el equipo en lograr los objetivos", dijo el estratega rojinegro.

Hoy, los Zorros son últimos en la tabla de cocientes con 1.0000 de porcentaje, mientras que Atlético San Luis, que es penúltimo, tiene 1.0159, equipo que se ha visto afectado por los silbantes en los últimos partidos.

Atlas recibirá en el Estadio Jalisco, ya con el 25 por ciento del aforo del inmueble abierto, a los Xolos de Tijuana este sábado, rival al que le reconoce su peligrosidad y buen manejo de balón.

"El rival es un equipo que juega bien, que tiene mucha posesión de pelota, tiene buen pie, si no entendemos como cortar los circuitos, vamos a tener problemas.

"Pero sabemos que son unos de los mejores de la Liga en cuanto a posesión de pelota, pero tenemos que confiar en nosotros, no dejarlos jugar, hacer nuestro juego, tener llegadas, pero será durísimo el partido como todos, pero queremos seguir creciendo con nuestras herramientas", afirmó Cocca.