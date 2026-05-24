Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A

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MILÁN (AP) — El notable ascenso del Como continuó el domingo, cuando el equipo de Cesc Fàbregas se clasificó para la Liga de Campeones junto con la Roma en la última jornada de la temporada de la Serie A.

Como logra histórica clasificación a Liga de Campeones

El AC Milan y la Juventus se quedaron fuera, mientras que el Cremonese descendió.

El Como, que nunca participó en ninguna competición europea en sus 119 años de historia, jugaba en la cuarta división del fútbol italiano hace apenas siete años.

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"Cuando llegué hace cuatro años como jugador nos cambiábamos en un bar, hoy estamos en la Liga de Campeones", dijo Fàbregas. "Hoy hablé con dos fisioterapeutas, entonces entrenábamos sin un centro deportivo, en un lugar del que no recuerdo dónde estaba. Nos daban masajes en la trastienda de un bar, en un campo... Y hoy, menos de cuatro años después, vamos a jugar en la Liga de Campeones.

"Es un logro enorme, esta es una plantilla llena de chicos, los 15 jugadores que más jugaron son casi todos menores de 23. Creo que eso es maravilloso y una obra maestra de toda la plantilla".

La conferencia de prensa de Fàbregas después del partido fue interrumpida por sus jugadores eufóricos, que le arrojaron agua a su entrenador mientras cantaban el himno de la Liga de Campeones, que también sonó en un altavoz gigante que llevaron con ruedas a la sala.

Cuatro equipos peleaban por los dos últimos boletos para la Liga de Campeones en la última fecha del campeonato italiano.

El Milan y la Roma estaban en la pole, ya que ocupaban el tercer y el cuarto puesto. Estaban igualados en puntos, dos por encima del Como y la Juventus.

Mientras la Roma logró ganar 2-0 como visitante ante el ya descendido Hellas Verona el domingo, el Milan perdió 2-1 en casa frente al Cagliari. Eso permitió que el Como, que ganó 4-1 en casa del Cremonese, superara a los Rossoneri.

La Roma terminó la temporada en el tercer lugar de la clasificación italiana, dos puntos por encima del Como, que se quedó con el cuarto puesto y un lugar en la competición de clubes de élite de Europa.

El Milan —que fue abucheado con fuerza al final de su partido— terminó la temporada un punto por debajo del Como, con la Juventus un punto más atrás.

La Juventus dejó escapar una ventaja de dos goles para empatar 2-2 en el campo del Torino en un partido que comenzó con una hora de retraso por incidentes con aficionados.

Despedida de Antonio Conte y descenso de Cremonese

El Como, con sede a orillas del lago homónimo en el norte de Italia, ha progresado rápidamente desde que los hermanos multimillonarios indonesios del tabaco Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono compraron el club en 2019, cuando estaba en la Serie D.

La Liga de Campeones podría ser suficiente para mantener a Fàbregas en el Como, ya que, según se informa, clubes más grandes de toda Europa están interesados en el entrenador de 39 años tras su impresionante éxito inicial en un puesto de entrenador principal.

La despedida de Conte

El último partido de Antonio Conte al mando del Napoli fue una victoria 1-0 sobre el Udinese que hizo que su equipo terminara segundo en la Serie A. Ya tenía garantizada la Liga de Campeones junto con el campeón de liga Inter de Milán.

Conte confirmó tras el pitido final que dejaba el Napoli.

Lecce a salvo

El Lecce venció 1-0 al Genoa para asegurar su permanencia en la Serie A.

El resultado hizo que el Lecce quedara cuatro puntos por encima del Cremonese, 18vo, que se unirá al Verona y al Pisa en la segunda división la próxima temporada.