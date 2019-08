Con Ochoa, la portería se quedaría en buenas manos: Marchesín

Agustín Marchesín tiene fe de que la portería del América quedará en buenos guantes, y más si el sustituto llegara a ser Guillermo Ochoa.

"Memo sería la frutilla del postre, es un emblema en México y ojalá la pueda tomar", exhortó el que será el nuevo portero del FC Porto. Sin embargo, en lo que fue su conferencia de despedida, Marche se dijo agradecido con el americanismo.

"'El Piojo' (Miguel Herrera, DT) es un amigo, estoy muy agradecido. Con todos, compañeros y cuerpo técnico. Es difícil y doloroso despedirse, complicado de describir porque se dio rápido, para darme cuenta.

"Siempre di todo, respetando esta institución, vivir el día a día, esas cosas te hacen ver esa realidad, me voy agradecido, gracias por la oportunidad, porque me partí la madre día a día", manifestó.

Finalmente, Marche aseguró que dará lo mejor para tener la misma exigencia en el Porto, porque de frente viene la Champions League.

"Me voy más maduro, con un hijo mexicano, cuesta irse del país, me han tratado bien, también poco maduro al enojarme mucho, soy muy exigente, insoportable, pero es una oportunidad única.

"Me voy bien. Pero uno siempre está en deuda, pasé momentos increíbles, soy afortunado", concluyó el argentino.