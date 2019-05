Conade me adeuda tres meses del Fodepar: Adriana Jiménez

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que preside Ana Guevara, no le ha depositado desde marzo el monto correspondiente del apoyo económico del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) a la clavadista Adriana Jiménez, ventiló la propia atleta.

"Son 3 meses (los que no me han depositado)", señala a EL UNIVERSAL Deportes. "Pero no es sólo a mí. También no les han depositado a otros atletas, entrenadores, médicos, fisioterapeutas, entre otros ".

El Fodepar es un fideicomiso que depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, según lo que le comentó a este diario el presidente de la Comisión del Deportes de la Cámara de Diputados, Ernesto D'alessio, este fideicomiso era el que sostenía económicamente la preparación y viajes de los deportistas de alto rendimiento mientras no se liberaba el recurso del presupuesto para el deporte de este año.

La clavadista preguntó a la Conade en su cuenta de Twitter, cuándo sería la fecha en que cubrirían su depósito porque ya tenía varios meses que no lo recibía. "Tengo viáticos que comprobar y cuentas que pagar", dijo.

Este no es el primer caso en el que los atletas denuncian falta de apoyos económicos por parte de la Comisión. A mediados del presente mes de mayo, Guevara fue cuestionada del por qué se había detenido la beca mensual para los medallistas olímpicos. Ante esto, la exvelocista comentó que esto debió a una cuestión administrativa y que en pocos días quedaría solucionado.

Hacia la tarde de este viernes, ningún directivo de la Conade ha respondido sobre los señalamientos de Jiménez.